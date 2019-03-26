Тренер Люксембурга выразил претензии по поводу победного гола Украины

26 марта, 2019, 10:28

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил, что когда назначили штрафной перед решающим голом Украины, фола не было

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

"Очень жаль, что мы пропустили такой решающий гол. Я думаю, фола, за который назначили тот штрафной, не было. Впрочем, несмотря на то что по результатам Лиги наций сборная Украины входит в число лучших команд Европы, я очень доволен качеством игры, которую продемонстрировали мои футболисты.

Мы имели много шансов забить второй раз. Надо быть спокойнее в реализации. Пока мы не можем похвастаться этой футбольной добродетелью, ведь наши игроки выступают во вторых, третьих, даже четвертых лигах. Но, повторюсь, я очень доволен своей командой. Мы прыгнули на несколько ступеней вверх. Настолько сильной свою команду я еще не видел", - сказал Люк Хольц.