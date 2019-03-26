Тренер Люксембурга выразил претензии по поводу победного гола Украины
26 марта, 2019, 10:28
Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц заявил, что когда назначили штрафной перед решающим голом Украины, фола не было
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
"Очень жаль, что мы пропустили такой решающий гол. Я думаю, фола, за который назначили тот штрафной, не было. Впрочем, несмотря на то что по результатам Лиги наций сборная Украины входит в число лучших команд Европы, я очень доволен качеством игры, которую продемонстрировали мои футболисты.
Мы имели много шансов забить второй раз. Надо быть спокойнее в реализации. Пока мы не можем похвастаться этой футбольной добродетелью, ведь наши игроки выступают во вторых, третьих, даже четвертых лигах. Но, повторюсь, я очень доволен своей командой. Мы прыгнули на несколько ступеней вверх. Настолько сильной свою команду я еще не видел", - сказал Люк Хольц.
- По итогам двух туров отбора чемпионата Европы по футболу сборная Украины захватила лидерство в группе B - турнирная таблица.
- Во 2-м туре квалификации Евро-2020 сборная Украины выстрадала победу над Люксембургом, Франция разгромила Исландию - другие результаты понедельника.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что его подопечным повезло с автоголом, но везение надо заслужить.
- Сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом.
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