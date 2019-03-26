Террористы "ЛНР" провели рейд по церквям и "будут судить" баптистского пастора

26 марта, 2019, 11:50

Террористы "ЛНР" хотят 27 марта провести "суд" в отношении задержанного 24 марта в оккупированном Довжанску баптистского пастора

Об этом сообщил пастор, волонтер и общественный активист Сергей Косяк, передает Радио Донбас.Реалии

По его словам, после допроса служитель баптистской церкви находится дома.

"24 марта был рейд по церквям оккупированной "ЛНР" территории. Вели себя "МГБисты" корректно, вызвали пастора и сказали, чтобы он проехал с ними в "МГБ". С ним поехал также диакон церкви. Допрос длился полтора часа. Угрожали, что в случае дальнейшего ведения религиозной деятельности минимум штраф, максимум тюрьма или "депортация", - рассказал Косяк.

Он сказал, что параллельно с этим инцидентом представители так называемого "МГБ" наведались также в другие церкви - "у них состоялся рейд по церквям". У некоторых они составили "протоколы" на священнослужителей и затем вызвали их на допросы. Сейчас их отпустили.

Косяк сообщил, что в церквях, где побывали представители "МГБ", запретили проводить богослужения.

Группировки "ЛНР" и "ДНР", поддерживаемые Россией, требуют от всех религиозных организаций так называемой перерегистрации. Ее сроки уже прошли, поэтому боевики запретили функционирование на своей территории всех "незарегистрированных" церквей, также их адептам запретили собираться на богослужение дома.

"Все находятся в страхе, поскольку угрожают штрафами, тюрьмой и "депортацией", - отметил Сергей Косяк.