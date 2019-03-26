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Супрун предупредила: микропластик попадает к нашему столу

Частицы пластика менее 5 мм присутствуют в арктических ледниках, морях, реках и океанах, почве, соли, меди и даже в воздухе

Об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Пластиком загрязнена и вода - как в кране, так и в бутылках. В одном из исследований более 80% образцов воды, которые взяли в различных частях мира, были загрязнены микропластиком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особую роль в распространении микропластика играют морские жители. По данным ООН они есть в организмах 220 видов морских жителей! Микропластик настолько распространен, что встраивается в наш пищевую цепочку. Некоторые организмы, к примеру, планктон, могут поглощать пластик, дальше их едят большие животные и, наконец, микропластик попадает к нашему столу.

"Несмотря на то, что примерно 90% микропластика выводится из человеческого организма, этого может быть достаточно, чтобы вызвать локальные воспаления, влиять на микробиом пищеварительной системы, высвобождать токсины. Исследования по более серьезным последствиям потребления микропластика еще продолжаются", - отметила и.о. министра.

Ульяна Супрун отмечает, что проблема обрела глобальный масштаб. Поэтому роль каждого важна: меньше используйте пластик, покупайте воду в стаканах или берите бутылку воды с собой, чтобы не покупать в магазине. По возможности - сортируйте пластик и отдавайте его на переработку.

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