Суд признал ограничение льготного проезда 30-ю поездками незаконным
Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева по иску к Кабинету Министров Украины, сообщает пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева принял решение по делу по иску Кабинета Министров Украины о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутках, утвержденного постановлением Правительства от 14 Март 2018 № 197", - говорится в сообщении.
Известно, что истец оспаривал пункты, которыми определялось, что размер ежемесячной наличной выплаты утверждается Киевской ОГА и КГГА и определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.
"Суд, рассмотрев дело в порядке письменного производства, признал противоправными и недействительными части первую и вторую пункта 4 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины", - сообщили в пресс-службе суда.
Решение вступает в законную силу в соответствии со ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в Шестого апелляционного административного суда в порядке и в сроки, установленные статьями 295 - 297 Кодекса административного судопроизводства Украины.
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Напомним, в 2017 году были внесены изменения в Бюджетный кодекс, где местной власти предоставлено право решать, в каком именно виде будут предоставляться транспортные льготы - в наличной или безналичной форме.
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С 14 июля 2018 года на проезд в киевском метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке действуют новые тарифы . Разовая поездка в общественном транспорте столицы стоит 8 гривен.
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По мнению вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, если местные органы власти правильно подойдут к этому вопросу, то монетизация льгот будет очень выгодна льготнику. Ведь, получив "живые" деньги на руки, льготники смогут пользоваться теми видами транспорта, которые сейчас не обеспечивают им льготный проезд (например, маршрутными такси). Или вообще потратить эти деньги на другие нужды, например, если льготник живет в селе и транспортом практически не пользуется.
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19 февраля Киевская городская госадминистрация опубликовала проект распоряжения об утверждении размера ежемесячной компенсации льготникам проезда всеми видами общественного транспорта, которым ограничила количество бесплатных поездок до 30 в месяц
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