Суд отказал в возвращении "Укртелекома" Ахметова в госсобственность

26 марта, 2019, 17:45

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда государственного имущества о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $8,19 млн пени

Соответствующее постановление было принято судом, передает УНИАН со ссылкой на сообщении Единого государственного реестра судебных решений.

"Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня составления его полного текста в соответствии со статьями 287 и 288 Гражданского процессуального кодекса Украины", - говорится в опубликованном тексте.

Напомним, в мае Фонд госимущества подал в хозсуд Киева иск о расторжении договора купли-продажи компанией Рината Ахметова акций "Укртелекома" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.