Суд отказал в возвращении "Укртелекома" Ахметова в госсобственность
26 марта, 2019, 17:45
Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда государственного имущества о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $8,19 млн пени
Соответствующее постановление было принято судом, передает УНИАН со ссылкой на сообщении Единого государственного реестра судебных решений.
"Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня составления его полного текста в соответствии со статьями 287 и 288 Гражданского процессуального кодекса Украины", - говорится в опубликованном тексте.
Напомним, в мае Фонд госимущества подал в хозсуд Киева иск о расторжении договора купли-продажи компанией Рината Ахметова акций "Укртелекома" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.
- 22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении досудебного расследования по делу незаконной приватизации "Укртелекома".
- Также был наложен арест на 100% корпоративных прав ООО "Тримоб" на 92,79% акций ОАО "Укртелеком".
- 19 октября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда госимущества по приватизации украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым компании "Укртелеком".
- Как пояснил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, поскольку приватизация происходила по отдельно принятому закону, то государство не будет возвращать Ахметову деньги за "Укртелеком".
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