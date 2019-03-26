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Суд отказал в возвращении "Укртелекома" Ахметова в госсобственность


фото: slovoidilo
Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда государственного имущества о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $8,19 млн пени

Соответствующее постановление было принято судом, передает УНИАН со ссылкой на сообщении Единого государственного реестра судебных решений.

"Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня составления его полного текста в соответствии со статьями 287 и 288 Гражданского процессуального кодекса Украины", - говорится в опубликованном тексте.

Напомним, в мае Фонд госимущества подал в хозсуд Киева иск о расторжении договора купли-продажи компанией Рината Ахметова акций "Укртелекома" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.

  • 22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении досудебного расследования по делу незаконной приватизации "Укртелекома".
  • Также был наложен арест на 100% корпоративных прав ООО "Тримоб" на 92,79% акций ОАО "Укртелеком".
  • 19 октября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда госимущества по приватизации украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым компании "Укртелеком".
  • Как пояснил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, поскольку приватизация происходила по отдельно принятому закону, то государство не будет возвращать Ахметову деньги за "Укртелеком".
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