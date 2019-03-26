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США испытали систему для перехвата межконтинентальных баллистических ракет


фото: REUTERS
В понедельник, 25 марта, США провели испытания системы ПРО, осуществив успешный запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет

Об этом сообщает Reuters.

Агентство по противоракетной обороне США заявило, что в ходе испытаний использовались два наземных перехватчика. Оба успешно уничтожили две ракеты условного противника. Их запустили с испытательного полигона на Маршалловых островах в Тихом океане - почти за 6,5 тыс км от авиабазы Ванденберг (Калифорния), где находились перехватчики.

Генеральный директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Сэм Гривз назвал эти испытания "критичными".

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