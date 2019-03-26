США ввели санкции против компаний, обходивших эмбарго в отношении Ирана

26 марта, 2019, 18:30

Министерство финансов США ввело санкции против 25 физических и юридических лиц, включая ряд фиктивных предприятий из Ирана, ОАЭ и Турции, за причастность к нарушению антииранских санкций

Как сообщили в Минфине США, компании из черного списка перевели более миллиарда долларов и евро на счета Корпуса стражей исламской революции, Министерства обороны и Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

"Мы наносим удар по большой сети подставных фирм и физических лиц в Иране, Турции и ОАЭ, чтобы прекратить работу схемы, с помощью которой иранский режим незаконно осуществлял денежные переводы, объемы которых исчислялись миллиардами", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По данным американского Минфина, иранский режим через Ansar Bank организовал многоуровневую сеть фиктивных предприятий в Иране, Турции и ОАЭ, чтобы обойти санкции, получить доступ к международной финансовой системе и обменять обесцененный иранский риал на доллары и евро.