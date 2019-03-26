США ввели санкции против компаний, обходивших эмбарго в отношении Ирана
Как сообщили в Минфине США, компании из черного списка перевели более миллиарда долларов и евро на счета Корпуса стражей исламской революции, Министерства обороны и Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.
"Мы наносим удар по большой сети подставных фирм и физических лиц в Иране, Турции и ОАЭ, чтобы прекратить работу схемы, с помощью которой иранский режим незаконно осуществлял денежные переводы, объемы которых исчислялись миллиардами", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
По данным американского Минфина, иранский режим через Ansar Bank организовал многоуровневую сеть фиктивных предприятий в Иране, Турции и ОАЭ, чтобы обойти санкции, получить доступ к международной финансовой системе и обменять обесцененный иранский риал на доллары и евро.
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