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США планируют вернуться на Луну через пять лет

США через пять лет отправят на Луну американский экипаж

Об этом сказал вице-президент США Майк Пенс во время выступления в Хантсвилле, штат Алабама, сообщает AFP, передает Новое время.

"Государственная политика администрации и США заключается в том, чтобы в течение следующих пяти лет вернуть американских астронавтов на Луну", - сказал Пенс.

По его словам, в составе будущей миссии впервые на поверхность Луны ступит женщина-астронавт.

"Позвольте мне прояснить, первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, отправленные на американской ракете с американской земли", - сказал он.

 

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