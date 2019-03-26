Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева обжаловала решение суда

26 марта, 2019, 18:55

Приговоренная к 10 годам лишения свободы Елена Зайцева обжаловала приговор суда

Об этом руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина рассказала UA Харьков.

Признанная судом виновной в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева прислали 26 марта в суд апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова.

По словам Бардиной, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

Адвокат Юлия Плетнева с сегодняшнего дня представляет интересы Елены Зайцевой. Апелляционную жалобу защитница пока не комментирует. Детали пообещала озвучить через несколько дней. Ранее интересы Елены Зайцевой в суде представляли адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко.