Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева обжаловала решение суда
26 марта, 2019, 18:55
Приговоренная к 10 годам лишения свободы Елена Зайцева обжаловала приговор суда
Об этом руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина рассказала UA Харьков.
Признанная судом виновной в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева прислали 26 марта в суд апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова.
По словам Бардиной, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.
Адвокат Юлия Плетнева с сегодняшнего дня представляет интересы Елены Зайцевой. Апелляционную жалобу защитница пока не комментирует. Детали пообещала озвучить через несколько дней. Ранее интересы Елены Зайцевой в суде представляли адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко.
- Приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Оба обвиняемых - Геннадий Дронов и Елена Зайцева - приговорены к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.
- Елена Зайцева в суде признала свою вину и заявила, что готова нести наказание, которое определит ей суд
- Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали.
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