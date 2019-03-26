Сети Минобороны Испании атаковали зарубежные хакеры
26 марта, 2019, 12:09
Министерство обороны Испании приписывает иностранному государству кибератаку на его внутреннюю сеть
Об этом сообщает испанское издание El pais .
Отмечается, что вирус несколько месяцев заражал сеть министерства обороны без посторонней помощи (т.е. исключается тот вариант, что к кибератакам причастны кто-то из "изнутри").
Ежегодный отчет о национальной безопасности предупреждает об "усилении агрессивности некоторых иностранных разведывательных служб" и называет кибершпионаж серьезной угрозой для национальной безопасности.
Расследование кибератак еще не закончено, но уже заявляют, что "все гораздо серьезнее, чем предполагалось».
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