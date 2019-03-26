СБУ задержала "предпринимателей", которые поставляли газ в "ДНР"
26 марта, 2019, 17:05
СБУ блокировала протиправные поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территориях Донетчины
Об этом передает пресс-служба СБУ в Facebook.
С 2014 года через предприятия поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы. Часть ввезенного топлива напрямую поступала в "ДНР". А с реализованного газа "предприниматели" платили налоги в "ДНР".
Спецслужба установила, что этот незаконный бизнес устроили два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК.
Продолжается досудебное следствие.
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