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СБУ задержала "предпринимателей", которые поставляли газ в "ДНР"


фото: ssu.gov.ua
СБУ блокировала протиправные поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территориях Донетчины

Об этом передает пресс-служба СБУ в Facebook.

С 2014 года через предприятия поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы. Часть ввезенного топлива напрямую поступала в "ДНР". А с реализованного газа "предприниматели" платили налоги в "ДНР".

Спецслужба установила, что этот незаконный бизнес устроили два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК.

Продолжается досудебное следствие.

 

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