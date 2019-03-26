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С латвийского телевидения уволили сотрудника за трансляцию для Russia Today

Латвийское телевидение - LTV, государственная телекомпания общественного вещания Латвии - уволило сотрудника, который обеспечил телемост между студией LTV и каналом Russia Today

Об этом сообщил член правления LTV Иварс Приеде, передает Delfi.

Вопрос трансляции во вторник, 26 марта, рассматривала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

Приеде сказал, что прямую трансляцию обеспечили еще 8 сотрудников телеканала, однако за процесс отвечал уволенный сотрудник. Он пояснил, что этот человек организовал все единолично, о чем другие ответственные сотрудники узнали после трансляции.

Уволенный сотрудник проработал на LTV более 30 лет, и его зарплата зависела от объема проданных услуг.

Глава комиссии Сейма Артус Кайминьш отметил, что ответственность за произошедшее лежит не только на уволенном работнике, но и на правлении LTV и членов Национального совета по электронным СМИ.

Он считает, что эта ситуация не свидетельствует о хороших принципах управления. Именно за подобные нарушения в конце 2018 г. уволили двух членов правления общественного телевидения.

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