С латвийского телевидения уволили сотрудника за трансляцию для Russia Today
Об этом сообщил член правления LTV Иварс Приеде, передает Delfi.
Вопрос трансляции во вторник, 26 марта, рассматривала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.
Приеде сказал, что прямую трансляцию обеспечили еще 8 сотрудников телеканала, однако за процесс отвечал уволенный сотрудник. Он пояснил, что этот человек организовал все единолично, о чем другие ответственные сотрудники узнали после трансляции.
Уволенный сотрудник проработал на LTV более 30 лет, и его зарплата зависела от объема проданных услуг.
Глава комиссии Сейма Артус Кайминьш отметил, что ответственность за произошедшее лежит не только на уволенном работнике, но и на правлении LTV и членов Национального совета по электронным СМИ.
Он считает, что эта ситуация не свидетельствует о хороших принципах управления. Именно за подобные нарушения в конце 2018 г. уволили двух членов правления общественного телевидения.
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