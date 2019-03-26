С АП исчез документ с грифом "секретно". СБУ ведет расследование

26 марта, 2019, 13:52

Из Администрации президента исчез документ СБУ о кандидатах на должность директора НАБУ

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда.

В апреля 2015 года года СБУ изготовила документ "О имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины". Его подписал глава СБУ и адресовали главе АП. Тогда же документу предоставили гриф ограничения доступа "секретно".

Указанный документ распечатали и зарегистрировали в 2 экземплярах. Первый экземпляр отправили в Администрацию президента. Второй документ приобщили к материалам дела СБУ.

В декабре 2018 г. следователи СБУ послали запрос в АП, чтобы подтвердили наличие у них документов СБУ.

Тогда в АП ответили, что такой документ не зарегистрирован у них.

В связи с этим спецслужба начала расследовать потерю документа, содержащего государственную тайну..

Учитывая то, что журналы с регистрацией входящих документов могут быть использованы в качестве доказательства важных фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, а также то, что оригиналы документов необходимы для проведения ряда экспертиз документов, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, с возможностью изъятия их оригиналов.