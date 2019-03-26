Рожденная революцией Достоинства: Яценюк поздравил Нацгвардию с пятилетием
26 марта, 2019, 12:24
Сегодня пять лет со дня создания Национальной гвардии Украины
Лидер "Народного фронта" и бывший премьер-министр Украины поздравил Национальную гвардию с пятилетием.
Об этом пишет пресс-служба партии.
"Сегодня пять лет, как мы создали Национальную гвардию Украины.
Современная Нацгвардия рождена революцией Достоинства. Самооборонцы Майдана и добровольческие батальоны, которые влились в НГУ, первыми дали бой российскому агрессору.
Сегодня без Национальной гвардии невозможно представить безопасность страны. Свой лозунг "Честь. Мужество. Закон" бойцы утвердили реальным содержанием.
Спасибо за доблестный труд.
Слава Украине!
Слава героям! ", - написал Арсений Яценюк.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко