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Российский вор в законе пытался незаконно получить украинский загранпаспорт

Проверяя нарушения в работе миграционной службы, Нацполиция обнаружила загранпаспорт на имя 44-летнего уроженца РФ, которому грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает Национальная полиция.

Российский вор в законе Роман Кащев, задержанный в Польше, незаконно получил украинское гражданство. Сейчас его гражданство Украины уже отменено.

В начале 2018 года работники Нацполиции установили, что начальник одного из отделов столичного управления ГМС вместе с другими за взятки делал загранпаспорта для граждан Украины в обход установленного порядка.

Во время задержания чиновника проводился обыск его автомобиля, где полиция нашла заграничный паспорт на имя 44-летнего уроженца Российской Федерации.

Позже оказалось, что указанные в паспорте данные принадлежат лицу, скрывавшемуся от правосудия за совершение ряда тяжких преступлений. Этот человек объявлен Россией в международный розыск за совершение ряда преступлений: организация преступной группировки, вымогательство, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. За это ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас россиянин задержан правоохранителями на территории Польши, где решается вопрос об экстрадиции в РФ.

В криминальном мире вор известен по прозвищам "Рома Кривой", "Рома Краснодарский" и "Кащей". Гражданство Украины человек получил якобы потому, что здесь родился его отец.

В миграционную службу он подал копию паспорта гражданина Израиля, который числится похищенным, и свидетельство о рождении в Московской области, которое на самом деле не выдавалось.

Его украинское гражданство пока отменено, а данные паспорта внесены в базу Интерпола как недействительные.

Российские СМИ называют Кащева "ближайшее сообщником" Аслана Усояна по кличке Дед Хасан, убитого в 2013 году.

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