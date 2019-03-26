Рева объяснил, откуда берутся субсидии для элитных квартир
Об этом на брифинге сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Эспрессо.TV.
"Например, владелец покупает квартиру в Новопечерских Липках, прописывает в ней маму-пенсионерку, а сам зарегистрирован по другому адресу. У матери пенсия 2 тыс. грн. Она обращается в управление соцзащиты за субсидией, чтобы оплатить коммунальные услуги. Она говорит: "Я не покупала эту квартиру, ее покупал мой сын. Я здесь просто живу", - объясняет министр.
Рева говорит, что в министерстве обращают внимание, когда эта квартира была куплена, какова ее стоимость и т.д., но это достаточно сложный процесс, ведь теперь субсидия предоставляется не только владельцу квартиры.
"Мы проверяем такие злоупотребления. Или добровольно, или через суд люди должны вернуть субсидию, если она была назначена незаконно. Если субсидия была назначена вследствие ошибки органа соцзащиты - это человек не несет за это ответственности. А вот если вы декларируете недостоверную информацию, это - ваша вина ", - добавил министр.
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