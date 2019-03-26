Разведка США назвала сроки появления в армии РФ атомных подводных беспилотников
26 марта, 2019, 14:46
Разведка США считает, что армия РФ получит атомные подводные беспилотники Посейдон не ранее 2027 года
Об этом сообщает CNBС со ссылкой на источники.
По данным источников, в ноябре 2018 г. Минобороны РФ провело одиннадцатое испытание атомного беспилотника Посейдон.
"Мы имеем дело с российской подлодкой, которую трудно обнаружить и в которую трудно попасть", - сказал источник.
Ранее российские государственные СМИ объявили, что российский флот получит на вооружение не менее 30 беспилотников Посейдон. Военно-морской флот США не имеет аналогичного вооружения.
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