"Загнали на Троещину": на приемную нардепа Березыа напали титушки на Range Rover
Об этом Береза сообщил в Facebook.
"А у нас новости. Произошло нападение титушек на мою приемную. Рассказываю и показываю", - написал Береза, добавив видеовключение с места событий.
По словам нардепа, нападавшие ворвались в его приемную средь бела дня.
"Ко мне в приемную ворвались непонятные люди, попытались устроить дебош. Когда мои помощники вызвали полицию, они попытались скрыться. Бежали они на трех машинах, одна из которых - черный Range Rover. Ребята простые, приехали, похулиганили, попытались уехать, а их догнали загнали на Троещину. Машину бросили, сейчас здесь работает полиция", - рассказал Береза.
По словам депутата, номер на автомобиле нападавших был с другой машины - Daewoo Lanos.
Нардеп связал нападение со своей деятельностью по закрытию "наливайки" и борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Кроме того, Береза предположил связь нападения с "приветом" от россиян.
Также нардеп пообещал вознаграждение за информацию о нападавших.
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