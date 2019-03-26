"Загнали на Троещину": на приемную нардепа Березыа напали титушки на Range Rover

26 марта, 2019, 15:39

Во вторник, 26 марта, в Киеве неизвестные напали на приемную народного депутата Украины Борислава Березы

Об этом Береза сообщил в Facebook.

"А у нас новости. Произошло нападение титушек на мою приемную. Рассказываю и показываю", - написал Береза, добавив видеовключение с места событий.

По словам нардепа, нападавшие ворвались в его приемную средь бела дня.

"Ко мне в приемную ворвались непонятные люди, попытались устроить дебош. Когда мои помощники вызвали полицию, они попытались скрыться. Бежали они на трех машинах, одна из которых - черный Range Rover. Ребята простые, приехали, похулиганили, попытались уехать, а их догнали загнали на Троещину. Машину бросили, сейчас здесь работает полиция", - рассказал Береза.

По словам депутата, номер на автомобиле нападавших был с другой машины - Daewoo Lanos.

Нардеп связал нападение со своей деятельностью по закрытию "наливайки" и борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Кроме того, Береза предположил связь нападения с "приветом" от россиян.

Также нардеп пообещал вознаграждение за информацию о нападавших.