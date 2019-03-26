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"Сезонный авитаминоз или гормоны закипели?" - Гриценко об объединении с Тимошенко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко прокомментировал заявление лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко о готовности объединиться

Об этом он написал в Twitter.

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко" До этого: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?" - написал Гриценко.

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