"Сезонный авитаминоз или гормоны закипели?" - Гриценко об объединении с Тимошенко

26 марта, 2019, 13:30

Об этом он написал в Twitter.

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко" До этого: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?" - написал Гриценко.