"Сезонный авитаминоз или гормоны закипели?" - Гриценко об объединении с Тимошенко
26 марта, 2019, 13:30
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко прокомментировал заявление лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко о готовности объединиться
Об этом он написал в Twitter.
"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко" До этого: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?" - написал Гриценко.
Заголовки новостей: «Тимошенко допускает объединение с Гриценко» До этого: «Бойко допускает объединение с Тимошенко» ... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?- Анатолий Гриценко (@agrytsenko) 26 марта 2019 г
- Напомним, что кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что готова объединиться в одну демократическую команду вместе с кандидатом в президенты, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко.
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