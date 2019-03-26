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"Начальник СИЗО головой болел": адвоката не пустили к военнопленному моряку Небылице


фото: newsone
Адвоката Эмиля Курбединова не пустили к его подзащитному - военнопленному моряку Богдану Небылице

Об этом адвокат Курбединов написал в Facebook.

"Администрация Лефортовского СИЗО просто не допустила меня к Богдану, указав на какие-то документы. Если администрация СИЗО не успела спросить разрешения у следователя или начальник СИЗО болел головой и забыл что-то подписать, дописать или еще что, - это сугубо проблемы СИЗО. Адвокат имеет право на встречу со своим подзащитным конфиденциально, без ограничения по времени! ", - написал Курбединов.

Он отметил, что не исключает, что это "не просто чья-то ошибка или бездействие, а запланированный акт противодействия адвокатской деятельности".

"Богдан не получил сегодня квалифицированную юридическую помощь своего адвоката и был лишен возможности получить информацию об уголовном деле, согласовать ряд вопросов, готовящихся жалоб и т.д.", - добавил правозащитник.

 

 

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