"Начальник СИЗО головой болел": адвоката не пустили к военнопленному моряку Небылице
Об этом адвокат Курбединов написал в Facebook.
"Администрация Лефортовского СИЗО просто не допустила меня к Богдану, указав на какие-то документы. Если администрация СИЗО не успела спросить разрешения у следователя или начальник СИЗО болел головой и забыл что-то подписать, дописать или еще что, - это сугубо проблемы СИЗО. Адвокат имеет право на встречу со своим подзащитным конфиденциально, без ограничения по времени! ", - написал Курбединов.
Он отметил, что не исключает, что это "не просто чья-то ошибка или бездействие, а запланированный акт противодействия адвокатской деятельности".
"Богдан не получил сегодня квалифицированную юридическую помощь своего адвоката и был лишен возможности получить информацию об уголовном деле, согласовать ряд вопросов, готовящихся жалоб и т.д.", - добавил правозащитник.
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