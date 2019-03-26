Прокуратура Гданьска взялась расследовать избиение украинского студента из-за национальности

26 марта, 2019, 12:23

Прокуратура в Гданьске обвинила двух мужчин в избиении и оскорблении на национальной почве 20-летнего студента из Украины

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что в Окружной суд в Гданьске внесли обвинительный акт по этому делу. Обвиняемыми являются двое мужчин в возрасте 28 и 33 лет. Нападавшим грозит до 7,5 года лишения свободы.

Нападение произошло 21 декабря 2018 г. в поезде Гдыня-Гданьск. Один из мужчин записывал на мобильный телефон 20-летнего студента из Украины. Студента избили после того, как он попросил выключить камеру. Нападавшие били потерпевшего по всему телу своими головами, руками и ногами, а также бутылкой с алкоголем. При этом они оскорбляли его по поводу его национальности.

Оба мужчины уже отбывали наказание за подобные поступки. Они признались в содеянном.