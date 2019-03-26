Президент Мексики требует от Испании и Ватикана извинений за Конкисту

26 марта, 2019, 12:39

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил королю Испании Фелипе VI письмо с требованием извиниться перед коренными народами Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента

Об этом Обрадор сообщил в видеообращении, которое записал во время посещения пирамиды майя в штате Табаско, передает BBC .

Поездка президента Мексики была приурочена к 500-летию битвы конкистадора Эрнана Кортеса с майя-чонталями.

"Это было вторжение, было совершено много несправедливостей, было подчинение народов, живших там, что сейчас мы знаем как наша Америка. Я направил письмо королю Испании и другое письмо - Папе Римскому о необходимости извиниться перед коренными народами за нарушение того, что сейчас известно как права человека. Были убийства, навязывание (воли - ред.) народам, конкиста осуществлялась мечом и крестом, а церкви размещались сверху над (индейскими, - ред.) храмами", - заявил Обрадор.

Он также подчеркнул, что намерен извиниться.

"Потому что и после окончания колониального периода было совершено много репрессий против коренных народов яки, майя, а также произошло истребление китайцев в Мексике во время мексиканской революции. Мы должны извиниться", - отметил президент Мексики.

По данным испанских СМИ, МИД Испании опубликовало заявление, которое отвергает содержание письма мексиканского президента.

"Прибытие 500 лет назад испанцев на современные мексиканские земли может быть оценено в свете современных рассуждений... Правительство Испании подтверждает свою готовность работать вместе с правительством Мексики", - заявили в испанском министерстве.

Испания является одним из крупнейших источников прямых иностранных инвестиций в Мексике. Правительство Мексики еще не ратифицировало новое соглашение о свободной торговле, заключенное с Евросоюзом в апреле 2018 года.