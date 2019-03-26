Полиция искала в офисе кандидата в президенты Гриценко взрывчатку
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.
Правоохранителям о "заминировании" офиса кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в Киеве сообщил неизвестный мужчина. Он рассказал, что вчера во время распития алкогольных напитков его знакомый говорил о заминировании офиса кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко.
"Злоумышленник даже показал ему пакет с устройством, похожим на взрывное. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления и специалисты профильных служб", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что эвакуировали людей из помещения и провели проверку здания и прилегающей к нему территории. Опасных предметов при этом не обнаружили, говорят в полиции.
Анатолий Гриценко в сообщении в Facebook написал, что 26 марта находится в Днипре.
"Взрывчатка не обнаружена, обошлось без политических провокаций", - написал он.
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