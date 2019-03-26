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Пограничники поймали боевика батальона "Русской православной армии ДНР"

На КПВВ "Чонгар" (Херсон) задержали боевика с позывным "Домовой"

Об этом сообщил пресс-секретарь ГНСУ Олег Слободян в Facebook.

СБУ и Нацполиция установили, что данный гражданин в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой "ДНР".

Уроженец Кировоградщины до 2014 года проживал в РФ, откуда возвращался в Украину через уже закрытый в то время пункт пропуска "Успенка". Во время одного из таких пересечений государственной границы его завербовали российские спецслужбы для участия в военных действиях на территории Украины в "армии ДНР". После распределения попал в батальон "Русской православной армии", где ему дали позывной "Домовой".

Впоследствии во время одного из увольнений поехал к семье в Россию и решил уже не возвращаться в так называемую "ДНР".

 

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