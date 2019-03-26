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Погода на 26 марта: похолодание и осадки


фото: Наталка Діденко, синоптик Еспресо.tv
26 марта в большинстве областей Украины ожидаются осадки и похолодание

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

По словам госпожи Диденко, в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха.

26 марта в большинстве областей Украины будет проходной и ожидаются опади.Там, где температура воздуха будет приближаться 0 ° C может быть даже мокрый снег.

Днем на востоке, на юге и в центральных областях Украины будет умеренная температура воздуха 7 ° C ... 10 ° C.

А на западе температура воздуха будет + 3 ° C ... + 7 ° C.

Но 30 и 31 марта на украинском ждет роскошная погода. В Украине потеплеет, ожидается солнце и высокое атмосферное давление.

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