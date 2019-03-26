Погода на 26 марта: похолодание и осадки
26 марта, 2019, 06:20
26 марта в большинстве областей Украины ожидаются осадки и похолодание
Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.
По словам госпожи Диденко, в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха.
26 марта в большинстве областей Украины будет проходной и ожидаются опади.Там, где температура воздуха будет приближаться 0 ° C может быть даже мокрый снег.
Днем на востоке, на юге и в центральных областях Украины будет умеренная температура воздуха 7 ° C ... 10 ° C.
А на западе температура воздуха будет + 3 ° C ... + 7 ° C.
Но 30 и 31 марта на украинском ждет роскошная погода. В Украине потеплеет, ожидается солнце и высокое атмосферное давление.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко