Пассажирский самолет экстренно сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
26 марта, 2019, 11:58
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после того, как был получен звонок об угрозе взрыва
Как сообщает The Straits Times, Boeing 777-300ER совершал рейс из Мумбаи. На борту лайнера было 263 пассажира.
Самолет прилетел в сопровождении истребителей Военно-воздушных сил Сингапура.
Издание отмечает, что, по предварительным данным, угроза оказалась ложной.
В авиакомпании подтвердили информацию об угрозе взрыва и рассказали, что помогают властям в расследовании инцидента.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко