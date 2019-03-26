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Пассажирский самолет экстренно сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту


фото: wikipedia
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после того, как был получен звонок об угрозе взрыва

Как сообщает The Straits Times, Boeing 777-300ER совершал рейс из Мумбаи. На борту лайнера было 263 пассажира.

Самолет прилетел в сопровождении истребителей Военно-воздушных сил Сингапура.

Издание отмечает, что, по предварительным данным, угроза оказалась ложной.

В авиакомпании подтвердили информацию об угрозе взрыва и рассказали, что помогают властям в расследовании инцидента.

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