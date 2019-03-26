Оккупанты на Донбассе готовятся подавлять возможные протесты во время выборов, - разведка

26 марта, 2019, 14:26

На оккупированном Донбассе создают спецотряды для подавления возможных акций во время выборов президента в Украине

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает Еспресо.TV.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная администрация на оккупированной территории Донбасса принимает меры для недопущения случаев гражданского неповиновения населения во время выборов.

"Для усиления административно-полицейского режима в населенных пунктах временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей создаются специальные отряды. При этом проверку на лояльность к оккупационному режиму и подготовку кандидатов в эти отряды осуществляют представители так называемых "министерств государственной безопасности" под руководством инструкторов ФСБ России", - отметил Гуцуляк.

Он также отметил, что российским оккупационным командованием предполагается использовать указанные отряды в дальнейшем как резервные подразделения в составе соединений и частей 1 и 2 АК вооруженных сил России.