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Огрызко: Путин хочет вывести во 2-й тур двух пророссийских кандидатов

Путин поддерживает пророссийских кандидатов, потому что если победит действующий президент, ситуация для главы Кремля будет ухудшаться

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, сообщает Эспрессо.TV .

"Лучшей рекламы, чем критика со стороны Путина не найти. Если главный оппонент Порошенко говорит, что будет говорить с кем угодно, кроме него, то это для наших граждан должно быть очень четким сигналом: этот кандидат ведет ту политику, которая не позволит России сесть нам на голову", - отметил Огрызко.

По мнению Огрызко, такая антипорошенковская позиция Путина, является свидетельством того, что эта политика его серьезно раздражает и заставляет маневрировать.

"Если Порошенко победит, у Путина не будет ни одного шанса и он будет вынужден пойти на контакт. Иначе есть огромная угроза, что санкции в отношении России будут значительно усилены, а следовательно ситуация для главы Кремля будет только ухудшаться", - подчеркнул дипломат.

"Я проанализировал все внешнеполитические программы трех лидеров гонки и только в программе Порошенко очень четко расставлены акценты. Там сказано, что Россия - это государство-агрессор, и цель кандидата - восстановить территориальную целостность Украины. Тимошенко говорит о возмещении Россией ущерба. Зеленский предлагает ехать на переговоры", - отметил экс-министр.

"Ну, вот эти двое наших выдающихся русолюбов поехали. О чем они говорили? О возвращении Крыма и Донбасса? Нет - о скидке. Об этих скидках они рассказывают с 2005 года", - сказал дипломат.

"Теперь эти "голуби мира" будут рассказывать всем, что они будут бороться за права украинских граждан. Это так цинично, пахабно и противно, что я бы на месте тех людей, которые их поддерживают, трижды подумал бы перед тем, как опускать свой бюллетень с их фамилией в урну", - подчеркнул Огрызко.

 

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