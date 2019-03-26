Огрызко: Путин хочет вывести во 2-й тур двух пророссийских кандидатов

26 марта, 2019, 21:31

Путин поддерживает пророссийских кандидатов, потому что если победит действующий президент, ситуация для главы Кремля будет ухудшаться

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, сообщает Эспрессо.TV .

"Лучшей рекламы, чем критика со стороны Путина не найти. Если главный оппонент Порошенко говорит, что будет говорить с кем угодно, кроме него, то это для наших граждан должно быть очень четким сигналом: этот кандидат ведет ту политику, которая не позволит России сесть нам на голову", - отметил Огрызко.

По мнению Огрызко, такая антипорошенковская позиция Путина, является свидетельством того, что эта политика его серьезно раздражает и заставляет маневрировать.

"Если Порошенко победит, у Путина не будет ни одного шанса и он будет вынужден пойти на контакт. Иначе есть огромная угроза, что санкции в отношении России будут значительно усилены, а следовательно ситуация для главы Кремля будет только ухудшаться", - подчеркнул дипломат.

"Я проанализировал все внешнеполитические программы трех лидеров гонки и только в программе Порошенко очень четко расставлены акценты. Там сказано, что Россия - это государство-агрессор, и цель кандидата - восстановить территориальную целостность Украины. Тимошенко говорит о возмещении Россией ущерба. Зеленский предлагает ехать на переговоры", - отметил экс-министр.

"Ну, вот эти двое наших выдающихся русолюбов поехали. О чем они говорили? О возвращении Крыма и Донбасса? Нет - о скидке. Об этих скидках они рассказывают с 2005 года", - сказал дипломат.

"Теперь эти "голуби мира" будут рассказывать всем, что они будут бороться за права украинских граждан. Это так цинично, пахабно и противно, что я бы на месте тех людей, которые их поддерживают, трижды подумал бы перед тем, как опускать свой бюллетень с их фамилией в урну", - подчеркнул Огрызко.