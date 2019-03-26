На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты потеряли 8 боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы 4 раза обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Старогнатовки и вблизи Красногоровки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Лебединского.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм вблизи Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Новотошковского, из стрелкового оружия - в районе Луганского.
В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
Объединенные силы ответили огнем на обстрел захватчиков, вследствие чего оккупанты потеряли 8 боевиков: трех - погибшими, пятерых - ранеными.
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