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На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты потеряли 8 боевиков

В понедельник, 25 марта, российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе дважды - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы 4 раза обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Старогнатовки и вблизи Красногоровки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм вблизи Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Новотошковского, из стрелкового оружия - в районе Луганского.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Объединенные силы ответили огнем на обстрел захватчиков, вследствие чего оккупанты потеряли 8 боевиков: трех - погибшими, пятерых - ранеными.

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