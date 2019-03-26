На Донбассе боевики били 14 раз и ранили украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Сообщается, что боевики четыре раза применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня вблизи Авдеевки, Лебединского, Красногоровки, Каменки, Водяного, Марьинки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов украинских позиций вблизи Крымского, Новолуганского, Хутора Вольный, Новозвановки, Троицкого.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
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