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На Донбассе боевики били 14 раз и ранили украинского военного

На Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранение получил один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики четыре раза применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" враг девять раз нарушил режим прекращения огня вблизи Авдеевки, Лебединского, Красногоровки, Каменки, Водяного, Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов украинских позиций вблизи Крымского, Новолуганского, Хутора Вольный, Новозвановки, Троицкого.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

 

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