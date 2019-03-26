Мужчина подсыпал коллегам ЛСД из-за их "отрицательной энергии"

26 марта, 2019, 12:25

Гражданину США грозит обвинение в нападении и незаконном хранении наркотиков за то, что он подсыпал ЛСД в напитки своих коллег

Об этом сообщает The Independent.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Арнолд (штат Миссури). Подозреваемый - 19-летний американец, работавший на тот момент в компании по прокату автомобилей.

Как сообщается, юноша рассказал правоохранителям, что подсыпал коллегам наркотик из-за их "негативной энергии". Он добавил ЛСД в напитки трем людям: двум в бутылки с водой и одному в кофе.

Всех выпивших напитки с наркотиком отвезли в больницу, где у них зафиксировали головокружение и дрожь - реакцию, соответствующую употреблению ЛСД. Отмечается, что пострадавшим была оказана своевременная помощь, с ними все в порядке.

Предъявление обвинений мужчине ожидается после того, как из лаборатории получат результаты экспертизы напитков.