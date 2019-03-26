Мужчина подсыпал коллегам ЛСД из-за их "отрицательной энергии"
Об этом сообщает The Independent.
По данным полиции, инцидент произошел в городе Арнолд (штат Миссури). Подозреваемый - 19-летний американец, работавший на тот момент в компании по прокату автомобилей.
Как сообщается, юноша рассказал правоохранителям, что подсыпал коллегам наркотик из-за их "негативной энергии". Он добавил ЛСД в напитки трем людям: двум в бутылки с водой и одному в кофе.
Всех выпивших напитки с наркотиком отвезли в больницу, где у них зафиксировали головокружение и дрожь - реакцию, соответствующую употреблению ЛСД. Отмечается, что пострадавшим была оказана своевременная помощь, с ними все в порядке.
Предъявление обвинений мужчине ожидается после того, как из лаборатории получат результаты экспертизы напитков.
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