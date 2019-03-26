Марс на Земле: в Google Maps теперь можно "походить" по необитаемому острову

26 марта, 2019, 18:08

Исследователи, занимающиеся изучением Марса, объединились с сотрудниками Google, чтобы создать визуальную карту безлюдного полярного острова Девон. Это место очень напоминает Марс из-за своего ландшафта и сурового климата

Об этом пишет Digital Trends.

Теперь каждый желающий сможет осмотреть остров с помощью Google Street View. "Конечно, на острове нет никаких улиц, но зато теперь есть Street View", - рассказала представительница Google Катя Минитсенка, которая работала на острове вместе с учеными.

Летом 2018 года команда Street View в течение недели фотографировала интересные места на Девоне. Среди них - ударный кратер Хотон, диаметр которого превышает 20 километров; каньон Астронавт, который во многом напоминает впадины на Марсе; древние озера долины Брекчия Хиллз (холмы из горной породы брекчии). Эти места уже стали доступны для просмотра на визуальных картах Google.

Остров Девон, расположенный в Канадской Арктике, - самый безлюдный остров на Земле. Каждое лето он на два месяца превращается в исследовательскую базу для ученых, изучающих Марс.

Там работают представители NASA, Института Марса (Mars Institute), проекта "Хотон-Марс" (Haughton-Mars Project), а также проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence Institute - "Поиск внеземных цивилизаций").

По словам Кати Минитсенки, исследовательский лагерь на острове выглядит как "база будущего на Марсе", потому что там нет никакой привычной инфраструктуры. Представительница Google также отметила, что исследования на Девоне "дали реальное понимание того, как люди, которые отправятся на Марс,будут изучать новую для себя планету".