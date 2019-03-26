Лоукостер Wizzair открывает новый рейс в Германию

26 марта, 2019, 12:46

Лоукостер Wizz Air в октябре 2018 года запустит новый рейс из Киева в Лейпциг (Германия)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Первый рейс по этому маршруту запланирован на 5 июля. Планируется, что рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

С учетом нового маршрута Киев-Лейпциг, Wizz Air сейчас предлагает перелеты по 45 направлениям в 13 стран из Украины.

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Как отметили в авиакомпании, в течение первых трех месяцев 2019 Wizz Air перевезла около 450 тыс. пассажиров на своих рейсах в/из Украины, составляет около 80% роста по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.