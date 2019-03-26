Киев примет сессию ПА НАТО в следующем году

26 марта, 2019, 15:07

В следующем году в Киеве состоится заседание Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook.

"Летом, напомню, во Львове состоится важный межпарламентский совет Украина-НАТО. В 2020 году Киев примет первую в истории сессию Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Наши военные уже давно доказали всему миру, что готовы вступать в НАТО. Не уменьшают активностm в этом направлении и... как результат наше Министерство обороны, как и соседнее польское, также пригласят на вход символикой Альянса ", - написал посол.