Киберполиции разоблачила мужчину, который майнил криптовалюту с помощью чужих компьютеров
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
Киберполиция Украины разоблачила схему майнинга криптовалюты за счет ресурсов пользователей популярных интернет-сайтов. 32-летний администратор сайтов с Буковины разместил на ряде интернет-сайтов скрипт для майнинга криптовалюты. Это были сайты с бесплатной литературой и научными работами, которые ежемесячно посещало более 1,5 миллиона пользователей.
Следователи установили, что вредоносный код для майнинга криптовалюты использовал вычислительные возможности процессора и графического адаптера компьютеров, с которых заходили пользователи. Это приводило к ухудшению работы компьютеров посетителей.
Во время обыска у злоумышленника изъяли компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации и черновые записи.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Администратору сайтов грозит до шести лет заключения.
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