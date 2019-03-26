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Курение мужчин повышает риск развития пороков сердца у их детей

Согласно новому исследованию, в котором анализируются данные более чем 8 млн человек, курение среди будущих родителей повышает риск врожденных пороков сердца у их детей даже больше, чем активное курение среди матерей

Об этом пишет Naked Science.

Результаты метаанализа, проведенного китайскими исследователями, представили еще один аргумент в пользу того, что будущим родителям необходимо отказаться от вредной привычки: курение будущих родителей может привести к появлению врожденных пороков сердца у их детей. Более того, это влияние оказалось даже сильнее, чем активное курение матери.

В рамках исследования сотрудники Центрального Южного университета под руководством доктора Цзяби Цинь (Jiabi Qin) в ходе метаанализа изучили результаты 125 исследований с 1971 по 2018 год.

Врожденные пороки сердца считаются наиболее частой причиной детской смертности от пороков развития и являются основной причиной мертворождения, затрагивая восемь из 1000 новорожденных во всем мире.

Проанализировав имеющуюся информацию, специалисты констатировали связь между активным курением матери и риском возникновения таких недостатков у ребенка: коэффициент риска в этом случае составил 1,25 (25 процентов). Еще большая связь оказалась между пассивным курением матери и курением отца: коэффициент риска равен 2,24 и 1,74 соответственно.

Наибольший риск пороков сердца у плода обнаружили у жителей Азии: вероятность возникновения заболевания при активном и пассивном курении матери, а также при курении отца составляла 2,18, 2,56 и 1,77 соответственно.

Что касается специфических типов врожденных пороков сердца, анализ показал, что курение матери ассоциировалось с повышенным на 27% риском развития дефекта межпредсердной перегородки и на 43% выше риск обструкции оттока правого желудочка, по сравнению с контрольной группой.

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