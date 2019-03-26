Крупнейшая трата за 20 лет: McDonald's купил стартап, чтобы лучше понимать клиентов
Об этом сообщает CNN.
Сумма сделки не указывается, однако, по данным The Wall Street Journal, она обошлась сети быстрого питания в примерно $300 млн.
Заметим, что это первое приобретение McDonalds за последние несколько лет и крупнейшее за последние два десятилетия.
Израильский IT-стартап Dynamic Yield занимается технологиями, позволяющими автоматически выбирать контент для демонстрации на экранах в заведениях в зависимости от ряда факторов: погоды, времени дня, количества посетителей. Например, в жаркий день в электронных меню показываются предложения прохладительных напитков или мороженого.
McDonald's собирается использовать технологию принятия решений от Dynamic Yield, чтобы обеспечить еще более индивидуальный подход к клиенту.
Среди клиентов Dynamic Yield - известные компании IKEA, Fendi и Forever 21. сообщается, что фирма продолжит работу с ними после того, как перейдет в собственность McDonalds, но уже как отдельное подразделение.
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