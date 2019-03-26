Крупнейшая трата за 20 лет: McDonald's купил стартап, чтобы лучше понимать клиентов

26 марта, 2019, 17:58

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приобрела израильского разработчика технологий искусственного интеллекта Dynamic Yield Ltd

Об этом сообщает CNN.

Сумма сделки не указывается, однако, по данным The Wall Street Journal, она обошлась сети быстрого питания в примерно $300 млн.

Заметим, что это первое приобретение McDonalds за последние несколько лет и крупнейшее за последние два десятилетия.

Израильский IT-стартап Dynamic Yield занимается технологиями, позволяющими автоматически выбирать контент для демонстрации на экранах в заведениях в зависимости от ряда факторов: погоды, времени дня, количества посетителей. Например, в жаркий день в электронных меню показываются предложения прохладительных напитков или мороженого.

McDonald's собирается использовать технологию принятия решений от Dynamic Yield, чтобы обеспечить еще более индивидуальный подход к клиенту.

Среди клиентов Dynamic Yield - известные компании IKEA, Fendi и Forever 21. сообщается, что фирма продолжит работу с ними после того, как перейдет в собственность McDonalds, но уже как отдельное подразделение.