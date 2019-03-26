КрАЗ изготовил спецтехнику по заказу ООН для Донбасса

26 марта, 2019, 16:18

"АвтоКрАЗ" и ООН реализовали еще один совместный проект - по обеспечению коммунального предприятия "Воды Донбасса" новыми специализированными автомобилями КрАЗ для обслуживания и ремонта систем водоснабжения

Передача техники состоялась в конце прошлой недели, прошла без замечаний. Представители ООН и реципиента довольны выполнением ЧАО "АвтоКрАЗ" этого контракта.

Спецтехника поставлялась согласно условий выигранного "КрАЗом" тендера ООН. Средства выделены правительством Японии. Заказчик - UNOPS (Управление ООН по обслуживанию проектов).

База мастерских - вездеходное шасси КрАЗ-63221 (6х6) Евро 5 в стандартной комплектации. Согласно контрактным условиям, спецтехника оборудована лебедкой - спереди, и прицепным крюком - сзади. КУНГ, производства "Завода специального оборудования" (г. Ирклиев), разделен на два отсека - пассажирский и технический, с двумя окнами в каждом. Кабина водителя и пассажирский кузов имеют аварийные люки, размер которых предусматривает эвакуацию человека в зимней униформе, обогреватели, кондиционеры. Между кабиной водителя и двумя отсеками КУНГа установлена ​​система внутренней связи.

Пассажирский отсек рассчитан на шесть посадочных мест - мягкие откидные сиденья с ремнями безопасности, под которыми рундук для вещей. Между сиденьями - обеденный стол. Технический отсек, оборудованный тремя дверями, среди прочего, имеет холодильник, дизель-генераторную установку, специальную защиту для всех электрических установок. Здесь же установлены тумба с мойкой и бойлер. Для загрузки и разгрузки оборудования предусмотрен специальный кран, который имеет электроподъемную систему, грузоподъемность 500 кг и длину стрелы 2 м. Под полом заднего корпуса установлены пыле/водонепроницаемые ящики из стали для хранения-транспортировки баллонов с кислородом и пропаном, армированных шлангов диаметром 100 мм , электронных щитков разъемами 220 и 380 Вт и резервуара на 100 л воды.

Спецавтомобили КрАЗ-63221 будут задействованы в Донецкой области для обслуживания и проведения ремонта местных водопроводов.