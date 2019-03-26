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Как получить компенсацию, если вашему здоровью нанесли вред. Объяснение Супрун


фото: vistanews
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, когда и с кого требовать взыскание, если здоровью пациента нанесли ущерб

Руководительница МОЗ расписала алгоритм действий в случае, если права пациента нарушают, и объяснила, как получить компенсацию за причиненный вред здоровью.

Когда и куда обращаться по поводу неправомерных решений или действий медицинских работников

"Каждый пациент имеет право обжаловать неправомерное решение и получить компенсацию, если его здоровью причинен вред. Ответчиком всегда является работодатель - учреждение здравоохранения или врач-ФЛП ", - пояснила Супрун.

Если вам исполнилось 18 лет, защищать свои права можно лично, через представителя или коллективно (если жалоба подает группа людей). Несовершеннолетние или недееспособные лица - через законных представителей, объясняет руководительница МОЗ.

Вы можете пожаловаться устно или письменно.

Оптимальный вариант - письменное обращение: зарегистрированное заявление обязывает учреждение предоставить вам ответ.

Поэтому если лично приносите заявление, попросите зарегистрировать его, а если отправляете по почте, то заказным письмом или с уведомлением о вручении.

Если обращение направляется по электронной почте, то надо указывать адрес электронной почты, на которую должен прийти ответ - это требование Закона Украины "Об обращении граждан".

В заявлении важно отметить:

  1. Фамилия, имя, отчество полностью;

  2. Место жительства;

  3. Суть вопроса и четкая формулировка просьбы или требования (если вы хотите присутствовать при рассмотрении обращения, это также нужно указать)

  4. Подпись и дату.

Куда обращаться с жалобой, если ваши права нарушают

Сначала следует обращаться в ближайший руководящий орган (лицо) медработника (учреждения), который предоставил вам некачественные услуги. Обычно начинать следует с главного врача.

  • обратитесь к главному врачу с письменным заявлением / жалобой и попросите его зарегистрировать (в таком случае вам обязаны предоставить ответ)

  • если не удалось решить ситуацию, обратитесь на горячую линию местных органов исполнительной власти;

  • если не удалось решить ситуацию, обратитесь на горячую линию Правительства по телефону 1545.

Любой гражданин имеет право подать заявление о проведении клинико-экспертной комиссии в городских, районных, областных департаментах здравоохранения, а также КЭК МЗ Украины.

Такие комиссии контролируют качество оказания помощи и рассматривают все случаи, в которых может идти о ненадлежащей помощи пациенту - от случаев с расхождением диагнозов к летальным.

Еще один способ защиты - обращение в Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей.

Независимо от уровня рассмотрения обращений это всегда бесплатно.

Если на одном из этапов не удалось решить ситуацию, пациент имеет право обратиться в суд.

За бесплатной правовой помощью можно обратиться в центры по предоставлению бесплатной правовой помощи .

Сколько времени могут рассматривать обращения на уровне департаментов здравоохранения и других властных представительств:

  • до 15 дней - обращения, не требующие дополнительного изучения;

  • до 30 дней - обращения, требующие дополнительного изучения;

  • до 45 дней - обращение, изучить обстоятельства которых невозможно в 30-дневный срок; об этом должны сообщить человеку, подавшему обращение.

Как получить компенсацию вреда, причиненного здоровью

Ответственность за совершение вреда (морального или материального) несут учреждения здравоохранения, а также медицинские работники, занимающиеся частной практикой.

То есть ответчиком в судововий деле является работодатель (учреждение здравоохранения или ФЛП), медицинский работник, действия которого причинили вред, будет третьим лицом.

Если речь идет о компенсации материального ущерба, то основанием могут быть как противоправные действия медперсонала, так и их бездействие, в результате чего здоровью пациенту нанесен ущерб.

Имущественный ущерб в здравоохранении - это либо реальные убытки (например, расходы на препараты, протезирование, диагностику, лечение и реабилитацию, усиленное питание, посторонний уход и т.п.) или упущенные возможности дохода (например, когда человек из-за врачебной ошибки потерял работоспособность).

Степень утраты трудоспособности определяет судебно-медицинская экспертиза. Также экспертиза должна подтвердить необходимость дальнейшей реабилитации, лечения и тому подобное.

Важно: расходы на будущее лечение пострадавший не получает «на руки» - средства учреждение здравоохранения перечисляет организации, которая должна представить соответствующие услуги пострадавшему.

В случае смерти человека в результате неправомерных действий медиков возмещаются расходы на погребение и все связанные с этим расходы.

Кроме того, каждый украинец имеет право на на компенсацию морального вреда. Этот вид возмещения назначается независимо от назначения или размера компенсации имущественного вреда.

Важно: моральный ущерб тоже нужно доказать. Состояния "я разозлился", "мне стало неприятно" - это не повод для назначения компенсации морального вреда.

Часто используют судовопсихологическую экспертизу, когда психолог-судебный эксперт устанавливает наличие или отсутствие признаков причинения лицу морального вреда, а также определяет материальный эквивалент морального вреда.

Достаточно распространенным доказательством по делам о компенсации морального вреда являются выводы медиков (например, записи врача-психиатра о состоянии пациента в первичной медицинской документации) о состоянии здоровья истца и обусловленности негативных эмоционально-волевых переживаний ухудшением состояния здоровья.

 

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