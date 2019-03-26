К 3 годам заключения приговорили патрульную, которая издевалась над пьяным мужчиной

26 марта, 2019, 16:00

Уже бывшая патрульная превысила служебные полномочия и безосновательно применяла к нетрезвому мужчине насилие

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Районный суд Сум приговорил экс-патрульную к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года. Также ее лишили специального звания "лейтенант полиции".

Отмечается, что речь идет о резонансном событии, которое произошло 13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские получили сообщение о том, что у дома на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Прибыв по указанному адресу, инспектор применила к мужчине, не оказывавшем сопротивления, меры физического воздействия. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Видео этого поступка полицейского выложили в Интернет неравнодушные граждане. Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения.