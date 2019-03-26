InformNapalm разоблачил подразделение ВС РФ, причастное к захвату Крыма и войне на Донбассе

26 марта, 2019, 09:16

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили, что в операции захвата Крыма участвовали военнослужащие 108-го десантно-штурмового полка

Об этом говорится в сообщении волонтерской инициативы Inform Napalm.

Они установили, что в операции захвата Крыма участвовали военнослужащие 108-го десантно-штурмового полка (в/ч 42091, г. Новороссийск).

Этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии. Сейчас 108-й полк отсутствует в перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявила военная прокуратура Украины.

Волонтеры нашли также военнослужащего, перешедшего на дальнейшую службу в МЧС России, который привлекался к незаконному проникновению в Луганскую область через неконтролируемые участки российско-украинской границы во время так называемых "гумконвоев".

По информации Inform Napalm, в 1956 году принимали участие в подавлении революции в Венгрии, а в 1968 г. - в подавлении Пражской весны. Позже в Афганистане в 2008 г. воевали против Грузии, а в 2014 г. против Украины.

В частности, фотодоказательства участия 108-го ДШП в захвате Крыму опубликовал российский военный. Он проходил срочную службу в этом полку. Кузьменко Денис Валерьевич (рус. - Кузьменко Денис Валерьевич), 08.12.1994 г. р., г. Краснодар, РФ.

Волонтеры нашли в соцсети фотографию (архив), на которой Кузьменко стоит возле дорожного указателя с адресом ближайшего медицинского учреждения - ул. 12 апреля, 1. По этому адресу расположена Керченская городская больница № 2. Также на фото находится стенд с перечнем историко-культурных памятников Крыма.

Кроме того, в своем альбоме соцсети "ВКонтакте" российский десантник опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.

Фотографии еще одного оккупанта из состава 108-го ДШП - Довженко Николая Александровича (рус. - Довженко Николай Александрович), сделаны в Крыму и опубликованы в соцсети. Он родился 5 марта 1995 г. в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, живет в Ростове-на-Дону. Учился в Ростовском-на-Дону автодорожном колледже.

Во время службы в 108-м ДШП участвовал в операции захвата Крыма и награжден медалью.

Кроме того, у него есть в соцсети фото, сделанные в Крыму. А в комментариях под фотографией, сделанной в Симферополе, Николай пишет, что российские десантники "катаются по митингам".

После демобилизации Довженко служит в МЧС. Принимал участие в так называемых "гуманитарных конвоях", которые врываются в Украину через неконтролируемые участки российско-украинской границы и поставляют на Донбасс российских солдат, оружие и технику под прикрытием гуманитарных грузов. Он сохранил в фотоальбоме фото, сделанное на фоне дорожного знака Луганск.

Волонтеры предполагают, что он также мог участвовать в боевых действиях на Донбассе.

Медали за оккупацию Крыма военным 108-го ДШП подписывал командир полка гвардии полковник М. Байкулов.

На скриншоте с видео М. Байкулов слева.

Командир полка гвардии полковник Мурат Назарович Байкулов родился 8 августа 1976, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. В. Маргелова в 1997 году.

В июле 2013 г. в звании подполковника был назначен на должность командира 108-го ДШП. Однако наградные документы в медалей за оккупацию Крыма он подписывал уже в звании полковника. Очевидно получил очередное звание как поощрение за участие в агрессии против соседнего государства.

В должности командира 108 ДШП он служил до 2015 года. По состоянию на апрель 2017 г. в звании полковника фиксируется на должности начальника штаба 7-й ДШД. По состоянию на октябрь 2018 г. был и.о. командира 7-й ДШД.

Волонтеры обратились в правоохранительные органы Украины и призвали добавить в перечень ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленный военной прокуратурой Украины, 108 десантно-штурмовой полк. А также добавить командира 108-го ДШП (по состоянию на 2014 год) полковника Мурата Байкулова, который пока не фигурирует в перечне военных должностных лиц командного состава ВС, и представителей власти РФ, которым Главной военной прокуратурой Украины сообщено о подозрении.

"Просим воспринимать наше расследование как сообщение о преступлении, совершенном против Украины, и провести все необходимые процессуальные действия", - написали в сообщении.