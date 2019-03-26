Гуайдо отреагировал на присутствие военных России в Венесуэле

26 марта, 2019, 22:25

Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны

Об этом сказал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает Tenemos Noticias, передает РБК-Украина.

Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

"Похоже, что (в правительстве Николаса Мадуро) они не доверяют своим вооруженным силам, потому что они их импортируют (...). Они снова нарушают Конституцию", - заявил Гуайдо во время своего выступления.