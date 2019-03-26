Гуайдо отреагировал на присутствие военных России в Венесуэле
26 марта, 2019, 22:25
Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны
Об этом сказал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает Tenemos Noticias, передает РБК-Украина.
Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".
"Похоже, что (в правительстве Николаса Мадуро) они не доверяют своим вооруженным силам, потому что они их импортируют (...). Они снова нарушают Конституцию", - заявил Гуайдо во время своего выступления.
- Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не потерпят вмешательства иностранных военных в Венесуэле.
- В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законна".
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