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Google подписал меморандум с Минобразования и фондом Порошенко для развития инклюзивного образования в Украине


фото: president.gov.ua
Документ предусматривает тренинги для повышения компьютерной грамотности учителей, проведение семинаров для внедрения стандартов инклюзивного образования

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

"В течение более чем трех лет мы занимаемся внедрением инклюзивного образования и уже есть впечатляющие результаты. На сегодня заработала разветвленная сеть инклюзивно-ресурсных центров. Сейчас их 550 во всех регионах Украины", сообщили в МОН.

Также в министерстве добавили, что по государственному заказу была создана электронная система, которая работает в этих инклюзивно-ресурсных центрах:

"Именно на ее базе мы и можем в будущем в сотрудничестве с Google сделать карту Украины, которая будет демонстрировать наличие инклюзивных образовательных учреждений - садиков, школ и профессиональных учебных заведений", - пояснили в Минобразования.

"Мы также рассчитываем, что наши партнеры помогут нам создать единый реестр детей с особыми образовательными потребностями, специалистов инклюзивно-ресурсных центров", - рассказала руководительница Фонда Порошенко, жена президента Марина Порошенко.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что в течение года количество школьников с особыми образовательными потребностями, привлеченных к инклюзивному образованию, возросло на 61%. Так, сейчас их более 12 тыс.

Известно, что компания Google планирует предоставлять экспертизу по внедрению цифровых инклюзивных стандартов в образовании.

"Одной из главных ценностей Google является равенство возможностей для всех. Мы надеемся, что подписание этого меморандума даст нам еще больше возможностей для достижения действительно значимых и масштабных результатов в этой сфере", - добавил директор Google-Украина Дмитрий Шоломко.

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