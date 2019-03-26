//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Глава армии Алжира призвал признать президента недееспособным


фото: REUTERS
Армия Алжира выступила против президентства Абдель Азиза Бутефлика, который руководит страной 20 лет

Как сообщает Al Jazeera, начальник штаба алжирской армии Ахмед Гаид Салах требует, чтобы 82-летний Бутефлика был признан недееспособным.

Согласно конституции Алжира, после отставки президента обязанности главы государства должен выполнять председатель верхней палаты Абделькадер Бенсалем.

Ранее президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Алжирцы выступали против пятого президентского срока Бутефлики.

Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного в 2013 году инсульта. 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать