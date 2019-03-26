Глава армии Алжира призвал признать президента недееспособным

26 марта, 2019, 17:53

Армия Алжира выступила против президентства Абдель Азиза Бутефлика, который руководит страной 20 лет

Как сообщает Al Jazeera, начальник штаба алжирской армии Ахмед Гаид Салах требует, чтобы 82-летний Бутефлика был признан недееспособным.

Согласно конституции Алжира, после отставки президента обязанности главы государства должен выполнять председатель верхней палаты Абделькадер Бенсалем.

Ранее президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Алжирцы выступали против пятого президентского срока Бутефлики.

Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного в 2013 году инсульта.