Глава армии Алжира призвал признать президента недееспособным
26 марта, 2019, 17:53
Армия Алжира выступила против президентства Абдель Азиза Бутефлика, который руководит страной 20 лет
Как сообщает Al Jazeera, начальник штаба алжирской армии Ахмед Гаид Салах требует, чтобы 82-летний Бутефлика был признан недееспособным.
Согласно конституции Алжира, после отставки президента обязанности главы государства должен выполнять председатель верхней палаты Абделькадер Бенсалем.
Ранее президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах на фоне масштабных антиправительственных протестов.
Алжирцы выступали против пятого президентского срока Бутефлики.
Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного в 2013 году инсульта.
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