Генерал США предупредил о возможной блокаде Одессы Россией

26 марта, 2019, 19:08

НАТО для противостояния России нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем

Об этом заявил бывший командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает Delfi.

Ходжес отметил, что США, Великобритания, Германия, Италия и Франция ограничены в праве проводить полноценные военные корабли в любое время в Азовское и Черное моря.

"Для НАТО и стран-партнеров, таких как Грузия и Украина, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать нашу собственную A2/AD (Anti Access/Area Denial) - "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, которые помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти", - отметил он.