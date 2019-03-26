//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Генерал США предупредил о возможной блокаде Одессы Россией

НАТО для противостояния России нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем

Об этом заявил бывший командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает Delfi.

Ходжес отметил, что США, Великобритания, Германия, Италия и Франция ограничены в праве проводить полноценные военные корабли в любое время в Азовское и Черное моря.

"Для НАТО и стран-партнеров, таких как Грузия и Украина, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать нашу собственную A2/AD (Anti Access/Area Denial) - "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, которые помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти", - отметил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать