Генерал США предупредил о возможной блокаде Одессы Россией
26 марта, 2019, 19:08
НАТО для противостояния России нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем
Об этом заявил бывший командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает Delfi.
Ходжес отметил, что США, Великобритания, Германия, Италия и Франция ограничены в праве проводить полноценные военные корабли в любое время в Азовское и Черное моря.
"Для НАТО и стран-партнеров, таких как Грузия и Украина, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать нашу собственную A2/AD (Anti Access/Area Denial) - "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, которые помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти", - отметил он.
- Напомним, 28 ноября 2018 Владимир Омелян заявил, что украинские порты Мариуполь и Бердянск фактически были заблокированы Россией для захода и выхода судов.
- Он сообщил, что убытки из-за российской блокады украинских портов в Азовском море достигли 10 млрд грн
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