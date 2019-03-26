Феерическое начало "Французской весны" в Киеве

26 марта, 2019, 22:29

30 марта, 20:30 - Софийская площадь. Уличное воздушно-акробатическое шоу "Садовница Мю и кинематика флюидов". Театральный коллектив Transe Express

Спектакли Transe Express пленили публику 71 страны на 5 континентах, они уже были в Украине в 2012 году с "Безумными звонарями", в этом году будет представлен их последний спектакль, где сочетание театра и музыки создают своеобразный котел, в котором переправляются и смешиваются зрелищные виды искусства: визуальное, танцевальное, цирковое, огненное...

На Софийской площади 30 марта, в 20:30, зрители увидят не просто шоу, а станут участниками магической игры в мечтателя-алхимика и прогуляются по таблице элементов. Следуя великому Жюлю Верну, создатели "садовницы Мю и кинематики флюидов" приглашают в путешествие "от Земли до Луны". Обещают феерию эмоций под мелодии музыкантов-тычинок, растущих в огромном цветке-Анемоне, и под звучание звезд в непрерывном движении воздуха.

Авторы так говорят о шоу, которое представляют: "Горгульи-саламандры, которые только что проснулись от своего окаменевшего сна, станут проводниками-хранителями и, словно на полотне Иеронима Босха, рыбы вынырнут из аквариума, а машины оживут, и под пение сирен мы все попадем в бездну морских глубин".

Коллектив Transe Express называют создателями фантастики, их представления неожиданно и оригинально используют уличное пространство, сцену, нестандартные места, захватывающая сюжетная линия держит внимание публики и отвлекает от ежедневной рутины, а неслыханные приключения в пространстве избранного города раскрывают и обыгрывают важные моменты нашего времени.

При поддержке Киевской городской государственной администрации центральная площадь Киева (которая уже неоднократно становилась сценой для уличных открытий фестиваля) превратится в гигантский фантастический сад, в котором живут невиданные до сих пор существа. Они подарят радость и восхищение и маленьким, и взрослым зрителям спектакля ...

Вход свободный.

Фестиваль "Французская весна в Украине", который в шестнадцатый раз происходит в 9 городах Украины, представляет французские и франко-украинские проекты в различных художественных областях.

Организаторы: Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, сеть "Альянс Франсез" в Украине.

Генеральный теле-партнер: ЕСПРЕСО

Вся программа Французской весны: www.institutfrancais-ukraine.com/vesna2019