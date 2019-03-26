Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц из 4 стран
26 марта, 2019, 11:46
Facebook удалил аккаунты с РФ, Косово, Ирана и Македонии за манипуляции
Об этом сообщает пресс-служба Facebook.
"Сегодня мы удалили 2632 страницы, групп и счетов, которые занимались скоординированным недостоверным поведением на Facebook и Instagram. Мы не нашли никаких связей между этими группами и страницами, но они использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, которые манипулируют другими", - говорится в сообщении.
В компании рассказали, что не хотят, чтобы их соцсеть использовали как площадку для манипуляций.
"Мы удалили эти страницы из-за их поведения, а не из-за содержания публикаций", - добавили в Facebook.
Ранее сообщалось, что Facebook усиливает борьбу с фейками перед выборами в Европарламент.
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