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Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц из 4 стран


фото: bykvu
Facebook удалил аккаунты с РФ, Косово, Ирана и Македонии за манипуляции

Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

"Сегодня мы удалили 2632 страницы, групп и счетов, которые занимались скоординированным недостоверным поведением на Facebook и Instagram. Мы не нашли никаких связей между этими группами и страницами, но они использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, которые манипулируют другими", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что не хотят, чтобы их соцсеть использовали как площадку для манипуляций.

"Мы удалили эти страницы из-за их поведения, а не из-за содержания публикаций", - добавили в Facebook.

Ранее сообщалось, что Facebook усиливает борьбу с фейками перед выборами в Европарламент.

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