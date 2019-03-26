Европарламент одобрил спорную директиву об авторском праве в интернете

В Европарламенте заявили, что принятие документа является "важным шагом к исправлению ситуации, в которой несколько компаний заработали огромные суммы денег и при этом не выплачивали должным образом вознаграждение тысячам журналистов и креативщиков, от работы которых они зависят".

Новые правила предусматривают дополнительные права для СМИ в связи с использованием их публикаций онлайн-платформами.

Споры вокруг документа вызвали две статьи:

статья 11, в которой закреплено, в частности, что поисковые системы и интернет-платформы должны получать разрешение от медиа на демонстрацию их новостей пользователям и платить за использование ссылок из новостных веб-сайтов;

статья 13, предусматривающая ответственность для интернет-гигантов за нарушение пользователями авторских прав на их платформах.

Многие авторы, которые являются сторонниками директивы, утверждают, что новые правила обеспечат им честное вознаграждение. В то же время другие предостерегают, что новые правила уничтожат генерируемый пользователями контент.

Новые правила не будут касаться публикаций, размещенных некоммерческим способом в онлайн-энциклопедиях, таких как Википедия или GitHub. Также документ позволяет бесплатно использовать материалы, защищенные авторским правом, для сохранения культурного наследия.

Компания Google заявила, что, хотя последняя версия директивы была улучшена, осталась "правовая неопределенность".

"Детали имеют значение, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с политиками, издателями, авторами и правообладателями, поскольку страны-члены ЕС переходят к реализации этих новых правил", - отметили в сообщении компании.

Чтобы директива стала частью национального законодательства, его должны ратифицировать парламенты государств-членов ЕС.