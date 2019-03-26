Евро-2020: расписание матчей и трансляций вторника
26 марта, 2019, 08:00
26 марта состоятся заключительные матчи 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020
Евро-2020
отборочный турнир
2-й тур
26 марта
19:00 - группа J, Армения - Финляндия, "Футбол 1"
21:45 - группа J, Италия - Лихтенштейн
21:45 - группа J, Босния и Герцеговина - Греция
21:45 - группа D, Швейцария - Дания, "Футбол 1"
21:45 - группа D, Ирландия - Грузия
21:45 - группа F, Румыния - Фарерские острова
21:45 - группа F, Норвегия - Швеция
21:45 - группа F, Мальта - Испания
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию , а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
- 24 марта, во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Германии вырвала победу у Нидерландов .
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