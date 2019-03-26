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Евро-2020: расписание матчей и трансляций вторника


фото: uefa.com
26 марта состоятся заключительные матчи 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020

Евро-2020

отборочный турнир

2-й тур

26 марта

19:00 - группа J, Армения - Финляндия, "Футбол 1"

21:45 - группа J, Италия - Лихтенштейн

21:45 - группа J, Босния и Герцеговина - Греция

21:45 - группа D, Швейцария - Дания, "Футбол 1"

21:45 - группа D, Ирландия - Грузия

21:45 - группа F, Румыния - Фарерские острова

21:45 - группа F, Норвегия - Швеция

21:45 - группа F, Мальта - Испания

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