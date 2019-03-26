ЕС обяжет автопроизводителей устанавливать в авто "черные ящики"
Об этом сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
"Институты ЕС достигли предварительного соглашения по пересмотру общих правил безопасности дорожного движения. С 2022 новые технологии безопасности станут обязательными для европейских транспортных средств, чтобы защитить жизнь пассажиров, пешеходов и велосипедистов", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, бортовые самописцы, информацию из которых можно будет использовать для установления причин ДТП, и системы, которые фиксируют то, насколько водитель внимательно следит за дорогой, станут обязательными для всех транспортных средств.
Кроме того, в легковых авто и фургонах установят системы удержания полосы, системы экстренного торможения и улучшенные по результатам краш-тестов ремни безопасности.
В Еврокомиссии надеются, что такие шаги помогут до 2038 года избежать как минимум 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней, что приблизит ЕС к долгосрочной цели - нулевому уровню смертности на дорогах.
В дальнейшем согласованый регламент поступит на голосование в Европарламент, а затем - на утверждение в Совет ЕС.
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- Напомним, в декабре 2017 года на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Украине на 2018 планировали направить 1,9 миллиарда гривень.
- В июле 2018 из-за трагических ДТП на дорогах в Украине усилили меры безопасности.
- 18 сентября в первом чтении приняла законопроект № 8492 по снижению смертности и травматизма на дорогах, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности.
- 30 мая правительство одобрило Национальную транспортную стратегию до 2030 года. Согласно документу, к 2030 году на украинских дорогах должна быть нулевая смертность, а травматизм уменьшен на 90%. Для этого на безопасность с Дорожного фонда предусмотрено 35 млрд грн.
- Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят Украине 176 млн евро на новый проект по повышению осведомленности украинцев о безопасности дорожного движения.
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