ЕС обяжет автопроизводителей устанавливать в авто "черные ящики"

26 марта, 2019, 13:33

С 2022 года автопроизводители должны будут оборудовать автомобили, которые продаются на территории ЕС, "черными ящиками" и системами автоматического удержания на полосе

Об этом сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Институты ЕС достигли предварительного соглашения по пересмотру общих правил безопасности дорожного движения. С 2022 новые технологии безопасности станут обязательными для европейских транспортных средств, чтобы защитить жизнь пассажиров, пешеходов и велосипедистов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, бортовые самописцы, информацию из которых можно будет использовать для установления причин ДТП, и системы, которые фиксируют то, насколько водитель внимательно следит за дорогой, станут обязательными для всех транспортных средств.

Кроме того, в легковых авто и фургонах установят системы удержания полосы, системы экстренного торможения и улучшенные по результатам краш-тестов ремни безопасности.

В Еврокомиссии надеются, что такие шаги помогут до 2038 года избежать как минимум 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней, что приблизит ЕС к долгосрочной цели - нулевому уровню смертности на дорогах.

В дальнейшем согласованый регламент поступит на голосование в Европарламент, а затем - на утверждение в Совет ЕС.

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